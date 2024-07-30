Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 22 серия

Серия 22 | 30.07.2024 | Сезон 2

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В 22 серии детективного сериала Історія одного злочину в парке было совершено нападение на следователя по особо важным делам МВД Станислава Белова. Оперативники на месте преступления нашли остатки от дорогого женского украшения. Это было зацепкой, потому что элитными украшениями этого бренда торговал только один магазин в Украине. Такие изделия продавали только по несколько штук в день, поэтому работники магазина хорошо запоминали своих клиентов. Удастся ли с помощью украшения найти преступника? Узнайте все подробности в детективе Історія одного злочину 2 сезон 22 серия.

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