Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 21 серия

Серия 21 | 30.07.2024 | Сезон 2

Не пропустите жуткое расследование убийства директора детского дома. Смотрите онлайн детектив Історія одного злочину 2 сезон 21 серия на сайте СТБ. Вы будете поражены!

В 21 серии криминального сериала Історія одного злочину в парке было найдено тело директора детского дома №42 города Киева Натальи Мельник. Оперативники осмотрели кабинет погибшей и обнаружили, что кто-то открыл сейф и забрал оттуда все ценные вещи. Неужели причиной смерти стало ограбление? Кто это мог сделать? Неужели кто-то из коллег или возможно воспитанники интерната? Узнайте ответы на все вопросы – смотрите онлайн детективный сериал Історія одного злочину 2 сезон 21 серия.

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