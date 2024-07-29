Video: Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 20 серия
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В 20 серии криминального сериала Історія одного злочину возле собственного дома был убит известный адвокат Павел Михайлевский. Оперативники опросили жену погибшего, она рассказала, что вместе с дочерью они готовили праздничный ужин ко дню годовщины свадьбы. Внезапно ворвались три преступника, они были в масках, рассмотреть лица не удалось. После того как грабители не нашли ничего ценного в доме, они застрелили Михайлевского. Кто же это были? Узнайте в детективе Історія одного злочину 2 сезон 20 серия.
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