Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 19 серия

Серия 19 | 29.07.2024 | Сезон 2

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В 19 серии детективного сериала Історія одного злочину работник милиции Ирина не явилась на работу. Муж сообщил, что жена не ночевала дома, а связи с ней нет еще с вечера. Коллеги немедленно сообщили об исчезновении все подразделения милиции Киева и Киевской области. Проверили все морги, больницы и другие медицинские учреждения, однако найти коллегу им так и не удалось. Неужели работницу милиции похитили? Узнайте все подробности в детективе Історія одного злочину 2 сезон 19 серия.

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