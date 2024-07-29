Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 18 серия

Серія 18 | 29.07.2024 | Сезон 2

Не пропустите жуткое расследование убийства молодой медицинской сестры. Смотрите онлайн криминальный сериал Історія одного злочину 2 сезон 18 серия на сайте СТБ. Вы будете поражены!

В парке было найдено обезображенное тело молодой медицинской сестры Анны Прокопенко, которая возвращалась с ночной смены в психиатрической больнице. В 18 серии детектива Історія одного злочину параллельно с криминалистами работали психологи, чтобы воссоздать портрет человека, который способен на такое жестокое преступление. Убийца мог совершить преступление как на почве ненависти, так и из-за психических расстройств. Удастся ли следователям найти преступника? Узнайте все подробности – смотрите онлайн детективный сериал Історія одного злочину 2 сезон 18 серия.

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