Video: Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 18 серия
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В парке было найдено обезображенное тело молодой медицинской сестры Анны Прокопенко, которая возвращалась с ночной смены в психиатрической больнице. В 18 серии детектива Історія одного злочину параллельно с криминалистами работали психологи, чтобы воссоздать портрет человека, который способен на такое жестокое преступление. Убийца мог совершить преступление как на почве ненависти, так и из-за психических расстройств. Удастся ли следователям найти преступника? Узнайте все подробности – смотрите онлайн детективный сериал Історія одного злочину 2 сезон 18 серия.
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