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Video: Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 2 сезон 18 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 18 серія 2 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 18 | 29.07.2024 | Сезон 2

Не пропустіть моторошне розслідування вбивства молодої медичної сестри. Дивіться онлайн кримінальний серіал Історія одного злочину 2 сезон 18 серія на сайті СТБ. Ви будете вражені!

У парку було знайдено спотворене тіло молодої медичної сестри Ганни Прокопенко, яка поверталася з нічної зміни в психіатричній лікарні. У 18 серії детективу Історія одного злочину паралельно з криміналістами працювали психологи, щоб відтворити портрет людини, яка здатна на такий жорстокий злочин. Убивця міг скоїти злочин як на ґрунті ненависті, так і через психічні розлади. Чи вдасться слідчим знайти злочинця? Дізнайтеся всі подробиці – дивіться онлайн детективний серіал Історія одного злочину 2 сезон 18 серія.

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