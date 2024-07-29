Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Серія 19 | 29.07.2024 | Сезон 2

Дивіться просто зараз резонансне розслідування однієї з найбільш заплутаних справ української криміналістики у детективному серіалі Історія одного злочину 2 сезон 19 серія на сайті СТБ. Ви будете вражені, не пропустіть!

У 19 серії детективного серіалу Історія одного злочину працівниця міліції Ірина не з’явилася на роботу. Чоловік повідомив, що дружина не ночувала вдома, а зв’язку з нею немає ще з вечора. Колеги негайно повідомили про зникнення всі підрозділи міліції Києва та Київської області. Перевірили всі морги, лікарні та інші медичні заклади, проте знайти колегу їм так і не вдалося. Невже працівницю міліції викрали? Дізнайтеся всі подробиці у детективі Історія одного злочину 2 сезон 19 серія.

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