Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Серія 20 | 29.07.2024 | Сезон 2

Дивіться просто зараз вкрай заплутане та складне розслідування справи української криміналістики у детективному серіалі Історія одного злочину 2 сезон 20 серія на сайті СТБ. Ви будете вражені, не пропустіть!

У 20 серії кримінального серіалу Історія одного злочину біля власного будинку було вбито відомого адвоката Павла Михайлевського. Оперативники опитали дружину загиблого, вона розповіла, що разом із дочкою вони готували святкову вечерю до дня річниці весілля. Зненацька вдерлися три злочинця, вони були в масках, роздивитися обличчя не вдалося. Після того як грабіжники не знайшли нічого цінного у будинку, вони застрелили Михайлевського. Хто ж це були? Дізнайтеся у детективі Історія одного злочину 2 сезон 20 серія.

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