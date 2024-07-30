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Video: Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

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Серія 21 | 30.07.2024 | Сезон 2

Не пропустіть моторошне розслідування вбивства директорки дитячого будинку. Дивіться онлайн детектив Історія одного злочину 2 сезон 21 серія на сайті СТБ. Ви будете вражені!

У 21 серії кримінального серіалу Історія одного злочину у парку було знайдено тіло директорки дитячого будинку №42 міста Києва Наталії Мельник. Оперативники оглянули кабінет загиблої і виявили, що хтось відкрив сейф і забрав звідти всі цінні речі. Невже причиною смерті стало пограбування? Хто це міг зробити? Невже хтось із колег чи можливо вихованці інтернату? Дізнайтеся відповіді на всі запитання – дивіться онлайн детективний серіал Історія одного злочину 2 сезон 21 серія.

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