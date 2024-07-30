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Video: Історія одного злочину 2 сезон: дивитись онлайн 2 сезон серія

Дивіться онлайн серіал Історія одного злочину 2 сезон 22 серія. Детективний серіал Історія одного злочину 22 серія 2 сезон дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Серія 22 | 30.07.2024 | Сезон 2

Дивіться просто зараз резонансне розслідування замаху на слідчого МВС у кримінальному серіалі Історія одного злочину 2 сезон 22 серія на сайті СТБ. Не пропустіть!

У 22 серії детективного серіалу Історія одного злочину в парку було здійснено напад на слідчого з особливо важливих справ МВС Станіслава Бєлова. Оперативники на місці злочину знайшли залишки від дорогої жіночої прикраси. Це було зачіпкою, тому що елітними прикрасами цього бренду торгував лише один магазин в Україні. Такі вироби продавали лише по декілька штук на день, тому працівники магазину добре запам’ятовували своїх клієнтів. Чи вдасться за допомогою прикраси знайти злочинця? Дізнайтеся всі подробиці у детективі Історія одного злочину 2 сезон 22 серія.

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