Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 24 серия

Серия 24 | 31.07.2024 | Сезон 2

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В 24 серии детектива Історія одного злочину на дне реки было найдено тело молодой спортсменки, которая занималась фигурным катанием – Анастасии Пчилки. У девушки было изуродовано лицо и проломлен череп, а к телу была привязана гиря, но причиной смерти стало утопление. Оперативники опросили помощницу Анастасии, и рассказала, что девушка исчезла два месяца назад, сразу после своего дня рождения. Кто же убил молодую спортсменку? Узнайте все подробности – смотрите онлайн детективный сериал Історія одного злочину 2 сезон 24 серия.

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