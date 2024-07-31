Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 25 серия

Серия 25 | 31.07.2024 | Сезон 2

Не пропустите шокирующее расследование тройного убийства. Смотрите онлайн детективный сериал Історія одного злочину 2 сезон 25 серия на сайте СТБ. Вы будете поражены!

В 25 серии криминального сериала Історія одного злочину было совершено тройное убийство в доме известного бизнесмена Степана Клища. Убит сам бизнесмен и две проститутки, преступник также пытался открыть сейф, но безуспешно. За этим киллером оперативники охотились уже год. Среди его жертв были бизнесмены, один политик, а также криминальный авторитет. Каждый раз преступник действовал быстро и точно, сам и без свидетелей, стрелял дважды не оставляя ни одного следа. Кто заказал такого профи? Узнайте в детективе Історія одного злочину 2 сезон 25 серия.

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