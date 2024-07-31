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Video: Історія одного злочину 2 сезон: смотреть онлайн 26 серия

Смотреть онлайн сериал Історія одного злочину 2 сезон 26 серия. Детективный сериал Історія одного злочину 26 серия 2 сезон смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Серия 27 | 31.07.2024 | Сезон 2

Не пропустите резонансное расследование дела в котором связаны смерть, преследование следователя и наркоторговля. Смотрите онлайн криминальный сериал Історія одного злочину 2 сезон 26 серия на сайте СТБ. 

В 26 серии детективного сериала Історія одного злочину во время задержания наркоторговцев работником милиции был застрелен один из членов банды. Брат погибшего заявил в прокуратуру на следователя Кудрявцеву, что она якобы была причастна к их наркобизнесу и имела с него процент от прибыли, поэтому собственно поэтому убила одного из членов группировки. Прокуратура также обвиняла следователя. Удастся ли коллегам защитить Кудрявцеву? Узнайте подробности дела в детективе Історія одного злочину 2 сезон 26 серия.

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