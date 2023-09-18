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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 9 серия смотреть онлайн от 18.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 9 серия от 18.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 9 серия уже на сайте СТБ
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Серия 9 | 18.09.2023 | Сезон 1

Тарас вступит в борьбу с древним лесным проклятием – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 9 серия от 18.09.2023.

Новым клиентом охранного агентства стал собственник туристического бизнеса для детей. Мужчина узнал, что кто-то планирует совершить нападение на детскую группу, которая скоро отправится в лесное путешествие. Именно поэтому бывший спецназовец Тарас сыграет роль инструктора-спасателя, чтобы оградить подростков от опасности в 9 серии детектива Дитячий охоронець. Туристы и агент под прикрытием отправятся в лес, о котором ходят ужасные слухи. Правда ли, что эти места – прокляты? Кто хочет навредить ребенку с кличкой Птичка? И удастся ли Тарасу найти потенциальную жертву и помешать злоумышленникам? Мистические приключения бодигарда начинаются прямо сейчас – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 9 серия от 18.09.2023 на сайте СТБ.

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