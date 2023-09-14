Дитячий охоронець 1 сезон 8 серия смотреть онлайн от 14.09.2023

Серия 8 | 14.09.2023 | Сезон 1

Увлекательный сериал Дитячий охоронець 8 серия от 14.09.2023 расскажет про идеальное английское преступление и тайны дочери британского посла.

Посол Британии в Украине решил нанять охранника для своей дочери Элизабет, ведь девушку преследует жуткий 40-летний мужчина. В 8 серии сериала Дитячий охоронець Тарас познакомился с капризной леди и узнал про ее опасное хобби. Красавица с идеальными манерами любит воровать безделушки. Расскажет ли Тарас послу о преступном баловстве его дочери? Почему девушка из богатой семьи таким занимается? И кто преследует Элизабет? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн веселый детектив Дитячий охоронець 8 серия от 14.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

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