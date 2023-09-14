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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 7 серия смотреть онлайн от 14.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 7 серия от 14.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 7 серия уже на сайте СТБ
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Серия 7 | 14.09.2023 | Сезон 1

Простое задание превратилось в сложную головоломку – смотрите онлайн интригующий сериал Дитячий охоронець 7 серия от 14.09.2023.

Телохранитель Тарас отправился в аэропорт, чтобы выполнить очень простую миссию. Он должен встретить Розалию Перцеву и отвезти ее домой к отцу. Но девушка бесследно исчезла, словно ее и не было в самолете! Когда Виктор узнал эту новость, он был в отчаянии, ведь из-за этой беды Перцевый может лишить лицензии все агентство. Куда исчезла героиня сериала Дитячий охоронець? Неужели она смогла прошмыгнуть мимо Тараса? Или Роза на самом деле не отдыхала за границей? Интригующая история про любовный эксперимент и темные тайны семьи депутата – смотрите онлайн лучший детектив Дитячий охоронець 7 серия от 14.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

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