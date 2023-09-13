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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 6 серия смотреть онлайн от 13.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 6 серия от 13.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 6 серия уже на сайте СТБ
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Серия 6 | 13.09.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн самый добрый сериал Дитячий охоронець 6 серия от 13.09.2023, чтобы насладиться увлекательными приключениями телохранителя Тараса и его обворожительной напарницы Лады.

Главная цель нового задания Тараса – оберегать 14-летнюю гимнастку Аню до чемпионата. Постоянные пакости конкуренток Ани воспринимались ее родителями как обыкновенная зависть. Но последний инцидент заставил Ивана Олешко серьезно беспокоиться о безопасности дочери. Кто-то подбросил героине сериала Дитячий охоронець записку с угрозами, поэтому Иван решил нанять Тараса ради охраны будущей чемпионки до соревнований. Кто угрожает Ане? Это гимнастки из спортивного центра или кто-то другой? Почему Ивану столь важно, чтобы дочь одержала победу? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 6 серия от 13.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Дитячий охоронець 5 серия от 13.09.2023

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