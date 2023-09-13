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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 5 серия смотреть онлайн от 13.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 5 серия от 13.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 5 серия уже на сайте СТБ
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Серия 5 | 13.09.2023 | Сезон 1

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В новой серии детектива Дитячий охоронець Тарас будет оберегать жизнь ценного свидетеля. Маленький бездомный Юрий своими глазами увидел преступника, который убил бизнесмена Супова. Уголовный авторитет планировал обвинить в преступлении своего конкурента, потому он хочет заставить Юру навсегда замолчать. Именно поэтому Тарас должен защищать мальчика до суда. Охранник и Лада притворятся родителями Юры и отправятся с ним на семейный фестиваль. Удастся ли героям играть роль счастливой семьи? Почему мальчик захотел провести выходные в селе Счастливое? Смотрите онлайн в сериале Дитячий охоронець 5 серия от 13.09.2023.

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