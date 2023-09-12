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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 4 серия смотреть онлайн от 12.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 4 серия от 12.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 4 серия уже на сайте СТБ
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Серия 4 | 12.09.2023 | Сезон 1

Увлекательный детектив Дитячий охоронець 4 серия от 12.09.2023 покажет интригующую историю про проклятый дом, безглазое чудовище и девочку, которая видит монстров.

Одна из столичных легенд рассказывает про жуткое здание, чей владелец умер при загадочных обстоятельствах. После этой трагедии никому из новых владельцев не удавалось открыть свой бизнес в здании, поэтому жители города считают это место проклятым. Недавно дом выкупила семья рестораторов из Львова. Неужели с ними случится беда? Смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець.

Тарасу поручили охранять маленькую дочь владельцев проклятого дома, ведь девочку преследует какое-то чудовище. Психолог сказал, что ребенок полностью здоров, а его родители своими глазами видели загадочную тень в саду. Неужели телохранитель будет бороться с темными силами? Удастся ли Тарасу поймать монстра? Смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 4 серия от 12.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Дитячий охоронець 3 серия от 12.09.2023

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