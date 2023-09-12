Дитячий охоронець 1 сезон 4 серія дивитись онлайн від 12.09.2023

Серія 4 | 12.09.2023 | Сезон 1

Захопливий детектив Дитячий охоронець 4 серія від 12.09.2023 покаже інтригуючу історію про проклятий будинок, безоке чудовисько й дівчинку, яка бачить монстрів.

Одна зі столичних легенд розповідає про моторошну будівлю, власник якої помер за загадкових обставин. Після цієї трагедії нікому з нових власників не вдавалося відкрити в будівлі свій бізнес, тому жителі міста вважають це місце проклятим. Нещодавно помешкання викупила родина рестораторів зі Львова. Невже з ними станеться біда? Дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець.

Тарасові доручили охороняти маленьку дочку власників проклятого будинку, адже дівчинку переслідує якесь чудовисько. Психолог зазначив, що дитина повністю здорова, а її батьки на свої очі бачили загадкову тінь у саду. Невже тілоохоронець буде боротися з темними силами? Чи вдасться Тарасові спіймати монстра? Дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 4 серія від 12.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 3 серія від 12.09.2023