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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 3 серія дивитись онлайн від 12.09.2023

Серіал Дитячий охоронець 3 серія від 12.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дитячий охоронець 1 сезон 3 серія вже на сайті СТБ
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 Дитячий охоронець 1 сезон 3 серія дивитись онлайн від 12.09.2023
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Серіали Серія 3 Дитячий охоронець 1 сезон 3 серія від 12.09.2023 дивитись онлайн
Серія 3 | 12.09.2023 | Сезон 1

Тарас стане справжнім героєм шкільної Бондіани! Дивіться онлайн пригодницький детектив Дитячий охоронець 3 серія від 12.09.2023.

У 3 серії комедійного серіалу Дитячий охоронець Тарас уперше одягне елегантний костюм із краваткою для охорони учня елітної школи. Щоправда, таке дороге задоволення стало радше перешкодою для роботи колишнього спецназівця, адже він має зберегти свою спецформу неушкодженою до кінця завдання. Кого Тарас захищатиме цього разу? Які таємниці приховує школа для обраних? І чи впорається тілоохоронець із шантажем, булінгом і брехнею свого підопічного? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 3 серія від 12.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 2 серія від 11.09.2023

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