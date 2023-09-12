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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 3 серия смотреть онлайн от 12.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 3 серия от 12.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 3 серия уже на сайте СТБ
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Серия 3 | 12.09.2023 | Сезон 1

Тарас станет настоящим героем школьной Бондианы! Смотрите онлайн приключенческий детектив Дитячий охоронець 3 серия от 12.09.2023.

В 3 серии комедийного сериала Дитячий охоронець Тарас впервые наденет элегантный костюм с галстуком для охраны ученика элитной школы. Правда, такое дорогое удовольствие стало скорее препятствием для работы бывшего спецназовца, ведь он должен сохранить свою спецформу невредимой до конца задания. Кого Тарас будет в этот раз? Какие тайны скрывает школа для избранных? И справится ли телохранитель с шантажом, буллингом и ложью своего подопечного? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 3 серия от 12.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

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