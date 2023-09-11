Дитячий охоронець 1 сезон 2 серия смотреть онлайн от 11.09.2023

Серия 2 | 11.09.2023 | Сезон 1

В приключенческом сериале Дитячий охоронець 2 серия от 11.09.2023 вы узнаете про новые приключения телохранителя Тараса и борьбу за сердце красавицы Лады.

Бизнесвумен Полина Коваленко получила тревожный звонок от своего конкурента. Мужчина намекнул, что с 12-летним сыном Полины может произойти что-то плохое, пока она будет в командировке. Героиня детектива Дитячий охоронець решила перестраховаться, поэтому она связалась с охранным агентством. Почему новый подопечный Тараса постоянно обижается на маму? На какую хитрость отважился маленький гений? И кому из своих коллег отдаст сердце Лада? Не пропустите новую увлекательную шпионскую историю – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 2 серия от 11.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Дитячий охоронець 1 серия от 11.09.2023