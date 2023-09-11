Video: Дитячий охоронець 1 сезон 2 серія дивитись онлайн від 11.09.2023
У пригодницькому серіалі Дитячий охоронець 2 серія від 11.09.2023 ви дізнаєтеся про нові пригоди тілоохоронця Тараса й боротьбу за серце красуні Лади.
Бізнесвумен Поліна Коваленко отримала тривожний дзвінок від свого конкурента. Чоловік натякнув, що з 12-річним сином Поліни може статися щось лихе, поки вона буде у відрядженні. Героїня детективу Дитячий охоронець вирішила перестрахуватися, тому вона зв’язалася з охоронним агентством. Чому новий підопічний Тараса постійно ображається на маму? На яку хитрість наважився маленький геній? І кому зі своїх колег віддасть серце Лада? Не пропустіть нову захопливу шпигунську історію – дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 2 серія від 11.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.
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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 1 серія від 11.09.2023
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