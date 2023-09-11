Дитячий охоронець 1 сезон 1 серия смотреть онлайн от 11.09.2023

Серия 1 | 11.09.2023 | Сезон 1

Смотрите детектив Дитячий охоронець 1 серия от 11.09.2023 на сайте СТБ, который рассказывает про бывшего спецназовца Тараса. Мужчина устраивается телохранителем в элитное агентство для защиты детей богачей и попадает в увлекательные приключения!

Комедийный детектив Дитячий охоронець рассказывает про отставного спецназовца Тараса, который так и не смог найти свое место в гражданском обществе. Бывший напарник главного героя сериала решил помочь другу и предложил ему интересную работу – охранять детей элиты. Удастся ли темпераментному бодигарду найти общий язык с маленькими клиентами? Насладитесь добрыми и веселыми шпионскими историями прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 1 серия от 11.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

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