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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 1 серія дивитись онлайн від 11.09.2023

Серіал Дитячий охоронець 1 серія від 11.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дитячий охоронець 1 сезон 1 серія вже на сайті СТБ
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Серія 1 | 11.09.2023 | Сезон 1

Дивіться детектив Дитячий охоронець 1 серія від 11.09.2023 на сайті СТБ, який розповідає про колишнього спецназівця Тараса. Чоловік влаштовується тілоохоронцем в елітне агентство для захисту дітей багатіїв і потрапляє в захопливі пригоди!

Комедійний детектив Дитячий охоронець розповідає про відставного спецназівця Тараса, який так і не зміг знайти своє місце в цивільному суспільстві. Колишній напарник головного героя серіалу вирішив допомогти другові й запропонував йому цікаву роботу – охороняти дітей еліти. Чи вдасться темпераментному бодігарду порозумітися з маленькими клієнтами? Насолодіться добрими й веселими шпигунськими історіями просто зараз – дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 1 серія від 11.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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