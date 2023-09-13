Дитячий охоронець 1 сезон 5 серія дивитись онлайн від 13.09.2023

Серія 5 | 13.09.2023 | Сезон 1

Не пропустіть продовження неймовірних пригод сміливого бодігарда! Дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 5 серія від 13.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

У новій серії детективу Дитячий охоронець Тарас оберігатиме життя цінного свідка. Маленький безхатько Юрій на власні очі побачив злочинця, який вбив бізнесмена Супова. Кримінальний авторитет планував звинуватити в злочині свого конкурента, тому він хоче змусити Юру назавжди замовчати. Саме тому Тарас повинен захищати хлопчика до суду. Охоронець і Лада прикинуться батьками Юрка й поїдуть із ним на сімейний фестиваль. Чи вдасться героям грати роль щасливої родини? Чому хлопчик захотів провести вихідні в селі Щасливе? Дивіться онлайн у серіалі Дитячий охоронець 5 серія від 13.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 4 серія від 12.09.2023