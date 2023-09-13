Дитячий охоронець 1 сезон 6 серія дивитись онлайн від 13.09.2023

Серія 6 | 13.09.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн найдобріший серіал Дитячий охоронець 6 серія від 13.09.2023, щоб насолодитися захопливими пригодами тілоохоронця Тараса і його чарівної напарниці Лади.

Головна мета нового завдання Тараса – оберігати 14-річну гімнастку Аню до чемпіонату. Постійні капості конкуренток Ані сприймалися її батьками як звичайні заздрощі. Але останній інцидент змусив Івана Олешка серйозно непокоїтися за безпеку дочки. Хтось підкинув героїні серіалу Дитячий охоронець записку з погрозами, тому Іван вирішив найняти Тараса заради охорони майбутньої чемпіонки до змагань. Хто погрожує Ані? Це гімнастки зі спортивного центру чи хтось інший? Чому Іванові настільки важливо, щоб дочка отримала перемогу? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 6 серія від 13.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 5 серія від 13.09.2023