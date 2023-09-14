Дитячий охоронець 1 сезон 7 серія дивитись онлайн від 14.09.2023

Серія 7 | 14.09.2023 | Сезон 1

Просте завдання перетворилося в складну головоломку – дивіться онлайн інтригуючий серіал Дитячий охоронець 7 серія від 14.09.2023.

Тілоохоронець Тарас вирушив до аеропорту, щоб виконати дуже просту місію. Він має зустріти Розалію Перцеву й відвезти її додому до батька. Але дівчина безслідно зникла, немовби її і не було в літаку! Коли Віктор дізнався про цю новину, він був у розпачі, адже через цю халепу Перцевий може позбавити ліцензії все агентство. Куди зникла героїня серіалу Дитячий охоронець? Невже вона змогла прошмигнути повз Тараса? Чи Роза насправді не відпочивала за кордоном? Інтригуюча історія про любовний експеримент і темні таємниці родини депутата – дивіться онлайн кращий детектив Дитячий охоронець 7 серія від 14.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 6 серія від 13.09.2023