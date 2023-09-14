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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 8 серія дивитись онлайн від 14.09.2023

Серіал Дитячий охоронець 8 серія від 14.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дитячий охоронець 1 сезон 8 серія вже на сайті СТБ
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Серія 8 | 14.09.2023 | Сезон 1

Захопливий серіал Дитячий охоронець 8 серія від 14.09.2023 розповість про ідеальний англійський злочин і таємниці доньки британського посла.

Посол Британії в Україні вирішив найняти охоронця для своєї дочки Елізабет, адже дівчину переслідує моторошний 40-річний чоловік. У 8 серії серіалу Дитячий охоронець Тарас познайомився з примхливою леді й дізнався про її небезпечне хобі. Красуня з ідеальними манерами любить красти дрібнички. Чи розповість Тарас послу про злочинні пустощі його дочки? Чому дівчина з багатої родини таким займається? І хто переслідує Елізабет? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн дотепний детектив Дитячий охоронець 8 серія від 14.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 7 серія від 14.09.2023

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