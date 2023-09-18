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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 9 серія дивитись онлайн від 18.09.2023

Серіал Дитячий охоронець 9 серія від 18.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дитячий охоронець 1 сезон 9 серія вже на сайті СТБ
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Серія 9 | 18.09.2023 | Сезон 1

Тарас вступить у боротьбу з давнім лісовим прокляттям – дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 9 серія від 18.09.2023.

Новим клієнтом охоронного агентства став власник туристичного бізнесу для дітей. Чоловік дізнався, що хтось планує здійснити напад на дитячу групу, яка скоро вирушить у лісову мандрівку. Саме тому колишній спецназівець Тарас зіграє роль інструктора-рятівника, щоб захистити підлітків від небезпеки в 9 серії детективу Дитячий охоронець. Туристи й агент під прикриттям поїдуть у ліс, про який ходять страшні чутки. Чи справді ті місця – прокляті? Хто хоче нашкодити дитині з кличкою Пташка? І чи вдасться Тарасові знайти потенційну жертву й перешкодити зловмисникам? Містичні пригоди бодігарда починаються просто зараз – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 9 серія від 18.09.2023 на сайті СТБ.

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