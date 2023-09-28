Дитячий охоронець 1 сезон 24 серия смотреть онлайн от 28.09.2023

Серия 24 | 28.09.2023 | Сезон 1

Не пропустите новые приключения заботливого телохранителя – смотрите онлайн увлекательный детектив Дитячий охоронець 24 серия от 28.09.2023.

В новой серии сериала Дитячий охоронець Тарас будет защищать свою подопечную от маньяка с кислотой. Недавно на Алису Французову напал неизвестный преступник, который пытался изуродовать ее лицо. Отец девушки нанял Тараса из-за уверенности в том, что это нападение было неудавшейся попыткой мести бывшего любимого Алисы. Адвокат Французов хочет, чтобы дочь пошла по его стопам, поэтому он разлучил влюбленных ради ее обучения. Что по этому поводу думает сама Алиса? Куда девушка пропала в первый же день? И кто на самом деле хочет навредить подопечной Тараса? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 24 серия от 28.09.2023 на сайте СТБ.

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