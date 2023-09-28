Video: Дитячий охоронець 1 сезон 23 серия смотреть онлайн от 28.09.2023
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Во время прогулки на детской площадке няня не уследила за своим подопечным Богданом, из-за чего ребенка чуть не похитил подозрительный мужчина. Мама мальчика – известная ресторатор Диана Клочай, которая не может приехать в столицу из-за открытия нового заведения. Именно поэтому в детективе Дитячий охоронець испуганная мама обратилась за помощью к Виктору. Какие приключения переживут герои по пути во Львов? Кто будет их преследовать? И зачем горе-похитителю понадобилась прядь волос Богданчика? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 23 серия от 28.09.2023.
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