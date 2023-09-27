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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 22 серия смотреть онлайн от 27.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 22 серия от 27.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 22 серия уже на сайте СТБ
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Серия 22 | 27.09.2023 | Сезон 1

Король допросов Петр Мурза начал вести полицейский блог! Смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 22 серия от 27.09.2023, чтобы узнать о веселых приключениях любимых героев и поднять себе настроение.

В 22 серии детектива Дитячий охоронець капитану Мурзе поручили вести видеоблог, который правдиво расскажет про работу полицейского участка. Самоуверенный правоохранитель решил стать лицом столичной полиции, но, конечно же, сразу попал в беду! Что произошло? Чем Мурза придумал привлекать подписчиков? Смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 2023.

В своем новом задании Тарас опекает известную блогершу Каролину и ее младшую сестру Вику. Каролина занимается косплеем на известные произведения живописи, благодаря чему она получила большую аудиторию. Но один из подписчиков начал преследовать девочку в реальной жизни. Неужели Тарас будет защищать подопечную от маньяка? Какие страшные подарки сталкер посылает Каролине? Смотрите онлайн в детективе Дитячий охоронець 22 серия от 27.09.2023 на сайте СТБ.

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Смотрите онлайн: сериал Дитячий охоронець 21 серия от 27.09.2023

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