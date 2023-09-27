Дитячий охоронець 1 сезон 21 серия смотреть онлайн от 27.09.2023

Серия 21 | 27.09.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 21 серия от 27.09.2023 на сайте телеканала СТБ, чтобы узнать про новое увлекательное задание бодигарда Тараса.

В этот раз Тарас будет оберегать жизнь спортсменки Алины Правый Хук, которая готовится к международному чемпионату. Недавно девочку похитили, из-за чего она пропустила важные клубные соревнования. Алине удалось сбежать от похитителя, но его до сих пор не поймали, а за девочкой кто-то следит. В сериале Дитячий охоронець Тарас распутает спортивные интриги, а Виктор сделает важный выбор между деньгами и любовью. Неужели владельцу агентства посчастливится завоевать Ладу? Кто на самом деле угрожает Алине? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 21 серия от 27.09.2023.

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