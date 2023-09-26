Дитячий охоронець 1 сезон 20 серия смотреть онлайн от 26.09.2023

Серия 20 | 26.09.2023 | Сезон 1

Неуловимая няня Мэри Поппинс и двойная жизнь Лады – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 20 серия от 26.09.2023 на сайте СТБ.

Лада притворилась больной и отпросилась у Виктора с работы, чтобы тайком от друзей решить свои дела. Тарас очень удивился, когда во время своего задания увидел напарницу в чужом автомобиле, хотя она в это время должна была лечиться дома. Главный герой сериала Дитячий охоронець решил проследить за Ладой, чтобы выяснить, почему она соврала Виктору. Удастся ли бодигарду одновременно охранять подопечную Лизу и следить за подругой? Кто шантажирует Ладу? И кто такая Мэри Поппинс: воображаемая подруга девочки или опасный преступник? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн приключенческий сериал Дитячий охоронець 20 серия от 26.09.2023.

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