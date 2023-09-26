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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 19 серия смотреть онлайн от 26.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 19 серия от 26.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 19 серия уже на сайте СТБ
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Серия 19 | 26.09.2023 | Сезон 1

Молчаливый художник, секта и агент «Молния» – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 19 серия от 26.09.2023 на сайте телеканала СТБ.

В новой серии детектива Дитячий охоронець новым подопечным Тараса стал Тоша Лазарев. Мальчик рисует сюрреалистические картины, от которых в восторге иностранные кураторы искусства. Недавно семья мальчика получила большую сумму денег за проданную картину, после чего ребенка пытались похитить. Мама Тоши обратилась за помощью в охранное агентство, ведь она не знает, кто угрожает ее сыну. Неужели бандиты хотят украсть Тошу ради выкупа? Или на такое преступление решился свояк, которому богатая родственница не дала денег? Действительно ли Клавдия Степановна работала в спецназе? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 19 серия от 26.09.2023.

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