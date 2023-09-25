Video: Дитячий охоронець 1 сезон 18 серия смотреть онлайн от 25.09.2023
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В 18 серии сериала Дитячий охоронець вы познакомитесь с новым подопечным Тараса – Алексеем Ромашиным. Охрану для сына наняла прокурор Вера Ромашина, которая расследует резонансное уголовное дело. Сын известного банкира въехал на автомобиле в трамвайную остановку, из-за чего сильно пострадала женщина. Отец подозреваемого всячески тормозит расследование и, по мнению прокурора, начал угрожать ее сыну. Действительно ли на мальчика напали люди банкира? Или кто-то другой решил отомстить семье Ромашиных? Какую роль в этой истории играет Петр Мурза? Смотрите онлайн приключенческий сериал Дитячий охоронець 18 серия от 25.09.2023.
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