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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 17 серия смотреть онлайн от 25.09.2023

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Недавно группа байкеров напала и избила подростка Влада Дымкина, юного киберспортсмена, от которого зависит победа одной из команд на предстоящем чемпионате. Тараса решил нанять тренер мальчика, ведь из-за высоких ставок многие захотят избавиться от лучшего игрока любой ценой. В детективе Дитячий охоронець бодигарду придется несладко, ведь его подопечный постоянно нарывается на опасность. Зачем Влад провоцирует байкеров? Почему участники команды Steel Alliance рассорились? И на какие преступления готовы пойти люди ради денег? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 17 серия от 25.09.2023.

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