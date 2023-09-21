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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 16 серия смотреть онлайн от 21.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 16 серия от 21.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 16 серия уже на сайте СТБ
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Серия 16 | 21.09.2023 | Сезон 1

Лада скрывает от коллег свое темное прошлое – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 16 серия от 21.09.2023 на сайте СТБ.

Во время очередного задания Лада встретила в университете своего бывшего одноклассника. Что интересно, мужчина назвал свою давнюю знакомую… Аней! Похоже, героиня детектива Дитячий охоронець переехала из родного города и изменила свое имя, чтобы скрыть от старых врагов и новых друзей свою настоящую личность. Неужели Яша расскажет Тарасу правду о Ладе? Как водитель отреагирует на шантаж одноклассника? И что она скрывает? Не пропустите увлекательную историю про двойную жизнь Лады – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 16 серия от 21.09.2023.

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