Дитячий охоронець 1 сезон 16 серия смотреть онлайн от 21.09.2023

Серия 16 | 21.09.2023 | Сезон 1

Лада скрывает от коллег свое темное прошлое – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 16 серия от 21.09.2023 на сайте СТБ.

Во время очередного задания Лада встретила в университете своего бывшего одноклассника. Что интересно, мужчина назвал свою давнюю знакомую… Аней! Похоже, героиня детектива Дитячий охоронець переехала из родного города и изменила свое имя, чтобы скрыть от старых врагов и новых друзей свою настоящую личность. Неужели Яша расскажет Тарасу правду о Ладе? Как водитель отреагирует на шантаж одноклассника? И что она скрывает? Не пропустите увлекательную историю про двойную жизнь Лады – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 16 серия от 21.09.2023.

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