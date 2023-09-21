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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 16 серія дивитись онлайн від 21.09.2023

Серіал Дитячий охоронець 16 серія від 21.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дитячий охоронець 1 сезон 16 серія вже на сайті СТБ
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Серія 16 | 21.09.2023 | Сезон 1

Лада приховує від колег своє темне минуле – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 16 серія від 21.09.2023 на сайті СТБ.

Під час чергового завдання Лада зустріла в університеті свого колишнього однокласника. Що цікаво, чоловік назвав свою давню знайому… Анею! Схоже, героїня детективу Дитячий охоронець переїхала з рідного міста й змінила своє ім’я, щоб приховати від старих ворогів та нових друзів свою справжню особистість. Невже Яша розповість Тарасові правду про Ладу? Як водійка відреагує на шантаж однокласника? І що вона приховує? Не пропустіть захопливу історію про подвійне життя Лади – дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 16 серія від 21.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 15 серія від 21.09.2023

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