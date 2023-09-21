Video: Дитячий охоронець 1 сезон 15 серія дивитись онлайн від 21.09.2023
Дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 15 серія від 21.09.2023, щоб дізнатися про секрети українських пластунів.
Бізнесмен вирішив скористатися послугами елітного агентства, щоб найняти охорону для свого сина-пластуна. Микиту дратує надмірна опіка його батька, тому Тарас спробує сили в ролі виховника в пластунському таборі, приховуючи свою справжню роль від підопічного. Тим часом Лада навчатиме напарника скаутських традицій, які засвоїла в шкільні роки. Чи вдасться головному героєві детективу Дитячий охоронець стати своїм у колі пластунів? Як хоробрість Микити спричинить біду? І які скарби приховує в собі ліс? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 15 серія від 21.09.2023 на сайті СТБ.
Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 14 серія від 20.09.2023
Дякуємо!
Тепер редактори знають.