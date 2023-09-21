Дитячий охоронець 1 сезон 15 серія дивитись онлайн від 21.09.2023

Серія 15 | 21.09.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 15 серія від 21.09.2023, щоб дізнатися про секрети українських пластунів.

Бізнесмен вирішив скористатися послугами елітного агентства, щоб найняти охорону для свого сина-пластуна. Микиту дратує надмірна опіка його батька, тому Тарас спробує сили в ролі виховника в пластунському таборі, приховуючи свою справжню роль від підопічного. Тим часом Лада навчатиме напарника скаутських традицій, які засвоїла в шкільні роки. Чи вдасться головному героєві детективу Дитячий охоронець стати своїм у колі пластунів? Як хоробрість Микити спричинить біду? І які скарби приховує в собі ліс? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 15 серія від 21.09.2023 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 14 серія від 20.09.2023