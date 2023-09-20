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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 14 серія дивитись онлайн від 20.09.2023

Серіал Дитячий охоронець 14 серія від 20.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дитячий охоронець 1 сезон 14 серія вже на сайті СТБ
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Серія 14 | 20.09.2023 | Сезон 1

Мурза ловитиме польську мафію, а Тарас оберігатиме унікальну дитину, – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 14 серія від 20.09.2023 на сайті СТБ.

Мрійливий підліток Кирило вже півроку відвідує заняття з боксу, але бійцівські навички не рятують його від побоїв місцевих хуліганів. Через постійні вуличні конфлікти батько Кирила вирішив найняти Тараса, який захищатиме підлітка до початку канікул. У детективі Дитячий охоронець ви дізнаєтеся про таємницю Кирила, полювання капітана Мурзи на мафіозі й нелегальну клініку. Готові до нового розслідування? Дивіться онлайн пригодницький серіал Дитячий охоронець 14 серія від 20.09.2023.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 13 серія від 20.09.2023

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