Дитячий охоронець 1 сезон 14 серия смотреть онлайн от 20.09.2023

Серия 14 | 20.09.2023 | Сезон 1

Мурза ловит польскую мафию, а Тарас оберегает уникального ребенка, – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 14 серия от 20.09.2023 на сайте СТБ.

Мечтательный подросток Кирилл уже полгода посещает занятия по боксу, но бойцовские навыки не спасают его от побоев местных хулиганов. Из-за постоянных уличных конфликтов отец Кирилла решил нанять Тараса, который будет защищать подростка до начала каникул. В детективе Дитячий охоронець вы узнаете про тайну Кирилла, охоту капитана Мурзы на мафиози и нелегальную клинику. Готовы к новому расследованию? Смотрите онлайн приключенческий сериал Дитячий охоронець 14 серия от 20.09.2023.

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