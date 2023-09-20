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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 14 серия смотреть онлайн от 20.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 14 серия от 20.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 14 серия уже на сайте СТБ
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Серия 14 | 20.09.2023 | Сезон 1

Мурза ловит польскую мафию, а Тарас оберегает уникального ребенка, – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 14 серия от 20.09.2023 на сайте СТБ.

Мечтательный подросток Кирилл уже полгода посещает занятия по боксу, но бойцовские навыки не спасают его от побоев местных хулиганов. Из-за постоянных уличных конфликтов отец Кирилла решил нанять Тараса, который будет защищать подростка до начала каникул. В детективе Дитячий охоронець вы узнаете про тайну Кирилла, охоту капитана Мурзы на мафиози и нелегальную клинику. Готовы к новому расследованию? Смотрите онлайн приключенческий сериал Дитячий охоронець 14 серия от 20.09.2023.

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