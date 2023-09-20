Дитячий охоронець 1 сезон 13 серия смотреть онлайн от 20.09.2023

Серия 13 | 20.09.2023 | Сезон 1

Борьба агентств и охрана звездного клиента – смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 13 серия от 20.09.2023.

В новой серии увлекательного детектива Дитячий охоронець 1 сезон Тарас получил новую работу – он должен защищать популярного блогера. Восьмилетний Марк Овсиенко постоянно попадает в разные беды из-за челленджей в соцсетях, к тому же его папа угрожает бывшей жене похитить ребенка. Удастся ли Тарасу защитить подопечного от отца? Как пушистый друг Марка разоблачит преступника? И в каком челлендже примут участие Тарас и Виктор ради любви? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 13 серия от 20.09.2023 на сайте СТБ.

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