Дитячий охоронець 1 сезон 13 серія дивитись онлайн від 20.09.2023

Серія 13 | 20.09.2023 | Сезон 1

Боротьба агентств та охорона зіркового клієнта – дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 13 серія від 20.09.2023.

У новій серії захопливого детективу Дитячий охоронець 1 сезон Тарас отримав нову роботу – він має захищати популярного блогера. Восьмирічний Марк Овсієнко постійно потрапляє в різні халепи через челенджі в соцмережах, до того ж його тато погрожує колишній дружині викрасти дитину. Чи вдасться Тарасові захистити підопічного від батька? Як пухнастий друг Марка викриє злочинця? І в якому челенджі візьмуть участь Тарас і Віктор заради кохання? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 13 серія від 20.09.2023 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 12 серія від 19.09.2023