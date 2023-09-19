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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 12 серія дивитись онлайн від 19.09.2023

Серіал Дитячий охоронець 12 серія від 19.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дитячий охоронець 1 сезон 12 серія вже на сайті СТБ
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Серія 12 | 19.09.2023 | Сезон 1

Не пропустіть продовження пригод колишнього спецназівця Тараса – дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 12 серія від 19.09.2023.

По допомогу до елітного охоронного агентства звернулася Вілка, яка нещодавно пережила напад злочинців. Негідники змогли втекти, тому дівчина попросила свого опікуна найняти охорону, поки вона не поїде на навчання до Лондона. В серіалі Дитячий охоронець Тарас спробує розкрити темні таємниці родини своєї підопічної, щоб захистити її від біди. Невже переслідувачі Вілки – це вбивці її батька? Чи дівчина вигадала цю історію заради власних мотивів? Чи зможе Тарас розплутати клубок інтриг багатіїв? Дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 12 серія від 19.09.2023 на сайті телеканалу СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 11 серія від 19.09.2023

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