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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 11 серія дивитись онлайн від 19.09.2023

Серіал Дитячий охоронець 11 серія від 19.09.2023 дивитись онлайн. Новий серіал Дитячий охоронець 1 сезон 11 серія вже на сайті СТБ
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Серія 11 | 19.09.2023 | Сезон 1

Дивіться онлайн серіал Дитячий охоронець 11 серія від 19.09.2023, щоб дізнатися про нове захопливе спецзавдання тілоохоронця Тараса.

У новій серії детективу Дитячий охоронець Тарас оберігатиме життя маленького Омара, іранського біженця, який нещодавно переїхав із батьком до України. Скоро хлопчик вирушить на наукову конференцію, де представить свій винахід. Батько Омара переживає за безпеку дитини, адже нещодавно її ледь не викрали люди в масках. Саме тому тілоохоронець Тарас прикинеться перекладачем, щоб захистити підопічного від злочинців і зловити тих, хто загрожує Омару. Чи добре Тарас знає іноземні мови? На чиї серця оголосить полювання красуня Лада? І чому Омар ображається на батька? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 11 серія від 19.09.2023 на сайті СТБ.

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Дивіться онлайн: серіал Дитячий охоронець 10 серія від 18.09.2023

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