Дитячий охоронець 1 сезон 11 серия смотреть онлайн от 19.09.2023

Серия 11 | 19.09.2023 | Сезон 1

Смотрите онлайн сериал Дитячий охоронець 11 серия от 19.09.2023, чтобы узнать про новое увлекательное спецзадание телохранителя Тараса.

В новой серии детектива Дитячий охоронець Тарас будет оберегать жизнь маленького Омара, иранского беженца, который недавно переехал с отцом в Украину. Скоро мальчик отправится на научную конференцию, где представит свое изобретение. Отец Омара переживает за безопасность ребенка, ведь его недавно едва не похитили люди в масках. Именно поэтому телохранитель Тарас притворится переводчиком, чтобы защитить подопечного от преступников и поймать тех, кто угрожает Омару. Хорошо ли Тарас знает иностранные языки? На чьи сердца объявит охоту красавица Лада? И почему Омар обижается на отца? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн детектив Дитячий охоронець 11 серия от 19.09.2023 на сайте СТБ.

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