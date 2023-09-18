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Video: Дитячий охоронець 1 сезон 10 серия смотреть онлайн от 18.09.2023

Сериал Дитячий охоронець 10 серия от 18.09.2023 смотреть онлайн. Новый сериал Дитячий охоронець 1 сезон 10 серия уже на сайте СТБ
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Серия 10 | 18.09.2023 | Сезон 1

Зникнення школярки серед випускного вечора – дивіться онлайн детектив Дитячий охоронець 10 серія від 18.09.2023 на сайті СТБ.

Для свого нового завдання спецназівець Тарас видаватиме себе за дядька Олени Летицької, який буде гостем на випускному племінниці. Гонорова дочка бізнесвумен вирішила помститися матері, тому вона приїхала додому після останнього дзвінка під кайфом, а потім знепритомніла. У серіалі Дитячий охоронець Лана Летицька поїде у відрядження до Відня, тому вона не зможе контролювати свою дочку під час святкування. Чи впорається Тарас із капризною підопічною? Хто їй дає наркотики? І яка шокуюча подія відбудеться на елітному випускному? Дивіться онлайн пригодницький серіал Дитячий охоронець 10 серія від 18.09.2023.

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Смотрите онлайн: сериал Дитячий охоронець 9 серия от 18.09.2023

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